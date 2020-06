Busfahrer niedergeschlagen, Täter flüchtig

Ein Angriff auf einen Busfahrer der Wiener Linien am Reumannplatz beschäftigt derzeit die Polizei.

Der Chauffeur war am Montag nach 22 Uhr auf dem Weg vom Pausenraum zu seinem Bus und beobachtete dabei, wie ein junger Mann eine Garnitur der Linie 67 blockierte. Der Passagier stand in der Tür und hinderte den Zug an der Weiterfahrt. "Der Mitarbeiter hat den Mann höflich darauf hingewiesen, dass er entweder ein- oder aussteigen soll", erklärt Anna Reich von den Wiener Linien.

Der Unbekannte wurde daraufhin gewalttätig, trat auf den Busfahrer ein. Ein zweiter Unbekannter versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Im Spital stellten Ärzte eine Prellung des Jochbeins sowie des Oberkörpers fest. Der Buschauffeur konnte das Spital aber wieder verlassen. Nach den beiden Tätern fahndet derzeit die Polizei.

"Für uns ist das tragisch. Jeder Angriff ist einer zu viel", sagt Reich. Dem Mitarbeiter wurde psychosoziale Unterstützung angeboten, um den Angriff auch verarbeiten zu können. Zu Hilfe kommen dabei geschulte Mitarbeiter, die teilweise schon selbst Gewalterfahrungen gemacht haben.