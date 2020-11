Wien: Polizei nimmt zwei Autodiebe fest

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag in der Dunklergasse in Wien-Meidling einen mutmaßlichen Einbrecher. Dieser soll mit einem sogenannten "Schlossstich" ein Auto aufgebrochen haben. Bei dieser Methode stechen Autodiebe durch die Gummidichtung und entriegeln so das Türschloss. Als Werkzeug soll dem Mann ein Teelöffel gedient haben.

Der Zeuge verständigte die Polizei - als diese eintraf, saß der Tatverdächtige immer noch in dem Auto. Der 39-Jährige wurde widerstandslos festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Fenster eingeschlagen

Ein anderer Mann soll ebenfalls am Sonntag in der Deinhardsteingasse in Wien-Ottakring in ein Auto eingebrochen sein. Der Verdächtige schlug die Scheibe des Fahrzeuges ein, durchsuchte dann das Auto nach Wertgegenständen und flüchtete.

Zeugen alarmierten die Polizei, die nach einer kurzen Fahndung einen Verdächtigen anhielt. Der 23-jährige Ukrainer soll bei seiner vorläufigen Festnahme noch das Tatwerkzeug dabeigehabt haben.

