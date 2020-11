Wien-Penzing: Mutmaßlicher Ladendieb bedroht Detektiv mit dem Umbringen

Ein 28-jähriger serbischer Staatsangehöriger soll am Donnerstagnachmittag eine Getränkeflasche aus einem Lebensmittelgeschäft in der Breitenseer Straße in Wien-Penzing gestohlen haben. Ein 42-jähriger Ladendetektiv hielt den Mann an und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl.

Anschließend dürfte der Tatverdächtige den 42-Jährigen genötigt haben, ihn gehen zu lassen, da er ihn sonst umbringen werde. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nahmen den 28-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.

