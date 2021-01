Wien-Ottakring: Mann nach Streit mit Pistole geschlagen

Ein 32-jähriger Mann kam am Mittwochabend in eine Polizeiinspektion in Wien und gab an, dass ihm von einem "Freund" nach einem Streit mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen worden sein soll. Die Sondereinheit WEGA rückte zu der Wohnung in der Huttengasse in Wien-Ottakring aus.

Dort fanden die Beamten den mutmaßlichen Täter und die vermeintliche Tatwaffe. Es soll sich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Die Schreckschusspistole wurde von der Polizei sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 24-Jährige wurde nach einer polizeilichen Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.

