Wien: Noch ein Anlauf für Westbahnpark beim Bahnhof

Seit dem Wien-Wahlkampf im Vorjahr ist das Wort Pool im 15. Bezirk für viele negativ behaftet. Der temporär aufgestellte Gürtelpool soll nun endgültig Geschichte sein, dafür wird an anderer Stelle ein Platz zum Baden gefordert. Eine Initiative will neben den Gleisen entlang der Felberstraße einen Park mit Schwimmbecken. Schon im Sommer gab es Vorschläge in diese Richtung. Um auf die Forderung erneut aufmerksam zu machen, wurde am Sonntag zu einer Mitmach-Aktion geladen.

Seit Wochen baut der Verein zur Förderung urbaner Lebensqualität an einem zwölf Meter langen Modell aus Karton. Das soll als Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Gebiet dienen, sagen die Organisatoren.