Wien: Neuer Standort für Notschlafstelle "VinziBett"

Die "VinziWerke" beziehen ein neues Objekt in Wien: Nach dreijähriger Suche für die Notschlafstelle "VinziBett", die mit Ende April den derzeitigen Standort in der Ottakringer Straße räumen muss, konnte ein Haus in der Simmeringer Hauptstraße gefunden werden. Das teilte die kirchliche Hilfsorganisation am Montag mit.

Bis zuletzt seien die 50 ehemals wohnungslose Bewohner erneut unmittelbar von Obdachlosigkeit bedroht gewesen, hieß es. Nun würden seit vergangener Woche "auf Hochtouren wichtige Adaptierungen vorgenommen". Ab 12. April soll das neue Haus bezogen werden. Es handelt sich dabei um eine ehemalige Pension.

Größere Zimmer

Die Räume erstrecken sich auf rund 1.000 Quadratmeter und über zwei Stockwerke. Bisher hätten die "VinziBett"-Gäste in größeren Gemeinschaftszimmern auf ihre Privatsphäre verzichten mussten, jetzt könnten sie in Doppelzimmern unterkommen, wiesen die "VinziWerke" auf Verbesserungen gegenüber dem alten Standort hin. Durch den ehemaligen Verwendungszweck sei die notwendige Infrastruktur wie Sanitäranlagen oder Büroräume bereits vorhanden. Die früher im Erdgeschoß eingemietete Pizzeria werde nun als Küche und Speisesaal umfunktioniert.