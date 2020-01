Wien muss San Francisco werden

So könnte „Pariser Flair“ in Wien herrschen: Am Donaukanal zu spazieren wäre dann so schön, wie am Seine-Ufer in Paris zu schlendern.

Aus der Nordbahnbrücke, auf der die S-Bahn fährt und die die Brigittenau mit Floridsdorf verbindet, könnte man gar „eine Art Golden Gate Bridge für Wien“ machen. Und zwar im Zuge des geplanten Schnellbahn-Ausbaus. Die wäre dann auch ein potenzielles Fotomotiv, zum Beispiel vom Kahlenberg aus.