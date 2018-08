Verjüngungskur für Wiens alternde Brücken

Parallel zu großen Generalsanierungen, die in dicht verbauten Gebieten – wie etwa vor zwei Jahren bei der Gürtelbrücke – im Vollbetrieb der Brücke durchzuführen sind, werden laufend unzählige kleinere Instandsetzungsarbeiten erledigt: Die Beschichtung von Stahlteilen, kleinräumige Betonsanierungen, Fahrbahnausbesserungen, die Erneuerung der Brückenübergänge, das Anstreichen der Geländer oder der Tausch der Brückenlager.

Wobei „kleinere Maßnahmen“ relativ ist. So hob die MA 29 vor zwei Jahren etwa die Reichsbrücke mit 33 hydraulischen Pressen um einen Zentimeter an, um erstmals seit der Eröffnung der Brücke 1980 acht 3,5 Tonnen schwere Lager zu tauschen.

Davon abgesehen entstehen in Wien auch neue Brücken – allein sechs in den vergangenen zehn Jahren. Für insgesamt 52 Millionen Euro (brutto) entstanden vier Brücken im Projektgebiet Hauptbahnhof, der Judith-Deutsch-Steg in der Leopoldstadt sowie die Mayreder-Brücke in der Donaustadt.