Stadt Wien stellt neue Mietbeihilfe und Maßnahmen gegen Teuerung vor

Auf Bundesebene andererseits wurde die Regelung laut Sozialhilfe-Grundgesetzt gekippt, wonach zur Deckung eines höheren Wohnbedarfs - also der Aufwand für Miete und Betriebskosten - ausschließlich Sachleistungen gewährt werden dürfen. Als Sachleistung zählt zum Beispiel die direkte Zahlung des Sozialhilfeträgers an den Vermieter.

Laut Stadtregierung ermögliche der VfGH-Entscheid, "neue Spielräume" zu nutzen.

Teuerung trifft Mindestsicherungsbezieher besonders hart

Verlängert wird außerdem die Wohnungssicherung Plus bis 30. Juni: Dabei wird ein Rückstand bei Wohnkosten bis maximal 70 Prozent übernommen. Die Höhe variiert von 400 Euro (Minimum) bis maximal 12.000 Euro

Präsentiert wurden auch die Ergebnisse einer OGM-Umfrage unter 3.381 Mindestsicherungsbeziehern im Oktober 2023 im Auftrag der Stadt. Die Ergebnisse:

95 Prozent der Befragten leben in Miete, niemand verfügt über Wohneigentum, um im Krisenfall darauf zuzugreifen

51 Prozent leben im Gemeindebau, nur 10 Prozent in einer Genossenschaftswohnung

49 Prozent der Mindestsicherungsbezieher hatten Schwierigkeiten, ihre Miete pünktlich zu bezahlen

95 Prozent geben an, Wohnkosten schwer/eher schwer/sehr schwer stemmen zu können

41 Prozent mussten sich Geld leihen, um die Miete bezahlen zu können

In Wohnraum soll investiert werden

Angekündigt wurde auch einer Novelle der Neubauverordnung mit höheren Förderung. 115 Millionen Euro sollen investiert werden, um "zusätzlichen leistbaren Wohnraum" zu schaffen. "Mittels erhöhter Fördersätze und in Zukunft unverzinster Landesdarlehen greifen wir speziell gemeinnützigen Bauträgern unter die Arme", so Ludwig. Mit 1. März soll auch eine Dekarbonisierungs und Sanierungsverordnung in Kraft treten. In dieser sind auch Förderungen für Mieter in der Höhe von 1.000 Euro vorgesehen. "Das wird ein starker Schub sein, den Gasherd auszutauschen", so Ludwig,

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) konzentrierte sich auf die Entlastung der Familien. "Wir unterstützen Familien mit kostenlsem Mittagessen an Pflichtschulen", sagte er. Das bedeute für Familien mit zwei Kindern eine Entlastung von 2.000 Euro im Jahr. Dafür sollen auch heuer 40 Millionen Euro investiert werden. Es werde auch wieder kostenlose Deutschkurse geben und die gratis summer city camps, kündigte Wiederkehr an.

Hacker erklärte auch, dass das Projekt rote Box ausgeweitet wird - dabei werden Mädchen und Frauen kostenlos Hygieneprodukte zur Verfügung gestellt. Die Ausgabestellen werden erweitert, 15.000 Hygienepakete sollen im Quartal ausgegeben werden.