Die Zahl der Erwerbstätigen in Wien, die zusätzlich Mindestsicherung brauchen, steigt. Das geht aus dem Jahresbericht der Wiener Mindestsicherung 2022 hervor, der am Mittwoch präsentiert wurde. 57 Prozent der Beziehenden sind nicht arbeitsfähig. Die Zahl der Menschen, die in Wien eine Mindestsicherung beziehen, ist 2022 gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Die Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher der Wiener Mindestsicherung ist 2022 im Jahresdurchschnitt mit 134.303 Personen nahezu unverändert geblieben. Gegenüber 2021 sank die Zahl um rund ein Prozent bzw. 1.346 Personen. Mit 11.429 Erwerbstätigen fanden sich 2022 um 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr in der Wiener Mindestsicherung. "Wir sehen im Sozialsystem eine größer werdende Anzahl an Personen, die über ein zu niedriges Einkommen oder eine zu geringe Leistung aus der Arbeitslosenversicherung verfügen. Die AMS-Leistungen werden nicht valorisiert, die Lohnentwicklung hält mit der Teuerung nur unzureichend Schritt und die Sozialsysteme müssen diese Fehlentwicklungen ausgleichen", erklärte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

