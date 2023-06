Gehalts-Ranking: Diese Firmen und Branchen zahlen in Wien am meisten

Unter den Jobs, die am häufigsten in Wien ausgeübt werden, hat das Projektmanagement bei guten Gehältern die Nase vorne. 54.352 Euro bekommt ein Vollzeit-Projektmanager durchschnittlich brutto pro Jahr, gefolgt von Jobs in der Software-Entwicklung (53.218 Euro) und im Bereich Human Resources (51.996 Euro). Leitende Berufe wurden aus diesem Ranking ausgeschlossen.

Hier verdient man am meisten

Die Top Zehn der bestbezahlten Berufe führen Software-Architekten mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 74.281 Euro an. Auf Platz zwei und drei sind Key Account Manager und Steuerberater.