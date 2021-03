Wien-Meidling: Zwei Suchtmittelhändler ausgeforscht und festgenommen

Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, haben am Freitagnachmittag am Meidlinger Bahnhof einen 24-jährigen Verdächtigen aus Nigeria sowie einen 25-jährigen Mann aus Uganda festgenommen. Sie sollen mit Suchtmitteln gehandelt haben. Am Freitag fand nach längeren Ermittlungen schließlich eine Hausdurchsuchung statt.

Dabei wurden auch Drogen sichergestellt. Von einer Substanz - es soll sich um Heroin handeln - wurden 97,4 Gramm gefunden, außerdem entdeckten die Ermittler 8,9 Gramm eines weiteren Suchtmittels. Es dürfte sich um Kokain handeln. Außerdem befanden sich in dem Haus 1.340 Euro in bar.

Die Tatverdächtigen befinden sich in einer Justizanstalt.

