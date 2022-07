Mann starb bei Zimmerbrand in Wien-Meidling

Ein ungef├Ąhr 80 Jahre alter Mann ist bei einem Zimmerbrand am Sonntagnachmittag in Wien-Meidling gestorben. Bei der Feuerwehr waren mehrere Anrufe eingegangen, nachdem es zu einer Rauchgasdurchz├╝ndung gekommen war. Das Feuer in der Wohnung im f├╝nften Stock eines Mehrparteienhauses in der Rosasgasse war von der Stra├če aus sichtbar, sagte J├╝rgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. Die Einsatzkr├Ąfte waren gegen 16 Uhr verst├Ąndigt worden.

Mit zwei L├Âschleitungen wurde das Feuer gel├Âscht, parallel dazu wurde die Personensuche durchgef├╝hrt. Dabei wurde der leblose Mann aufgefunden. Ein ├ťbergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte die Feuerwehr durch das rasche Eingreifen verhindern.