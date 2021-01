Wien-Mariahilf: Gesuchter Verbrecher bei Kontrolle festgenommen

Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Wiener Polizei eine Wohnung in Wien-Mariahilf. Bei der Kontrolle ging es laut Polizei eigentlich um fremdenrechtliche Überprüfungen, die Beamten hielten dabei einen 41-jährigen Albaner an. Als die Polizisten seine Identität überprüften, stellte sich heraus, dass der Mann wegen diverser Eigentumsdelikte gesucht wurde.

Die Wiener Staatsanwaltschaft hatte den Verdächtigen bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in eine Justizanstalt.

