Wieder illegale Party in Lagerhalle in Wien-Liesing

Die Fälle illegaler Corona-Partys häufen sich. In der Nacht auf Samstag ist es bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage in einer Veranstaltungshalle in Wien-Liesing zu einem Massenauflauf gekommen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden wegen einer Lärmerregung von Anrainern alarmiert. Da es bei diesem Einsatzort erst vor wenigen Tagen zu einer Vielzahl von Übertretungen nach der zweiten Covid-19-Notmaßnahmenverordnung gekommen war, wurden weitere Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der WEGA ebenfalls zu der Einsatzadresse geschickt, erklärt Polizeisprecher Daniel Fürst.

Im Zuge des Einschreitens wurden 22 Personen angehalten, die mit alkoholischen Getränken eine feuchtfröhliche Party feierten. Sie wurden kontrolliert und in weiterer Folge angezeigt. Eine 24-jährige österreichische Staatsbürgerin hatte eine geringe Menge Kokain bei sich. Auch für sie hat die Sache ein behördliches Nachspiel.