Wien: Mann will mit Brieföffner Schließfächer in Bank öffnen

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einer Bank in der Inneren Stadt der Alarm ausgelöst. Gegen 4 Uhr rückte die Polizei aus und traf noch am Tatort einen 28-Jährigen an. Der Pole soll versucht haben, mit einem umfunktionierten Brieföffner die Schließfächer im Foyer aufzubrechen.