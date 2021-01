Vize-Polizeichef nach Notruf-Affäre: "Tut mir unendlich leid"

Es sei eine "menschliche Fehlreaktion" gewesen, aus der er aber Lehren gezogen habe, beteuert Alexander Gaisch: "Der Vorfall tut mir unendlich leid."

Am Freitag gibt der Steirer die bisher einzige Stellungnahme zu dem ab, was unter "Notruf-Affäre" Schlagzeilen machte: Im September 2019 rüffelte der damalige Vize-Chef der Landespolizeidirektion Steiermark einen jungen Beamten am Polizeinotruf ab, weil der Kollege Gaisch' Namen nicht kannte.

Die "Wadl vire richten"

Das Telefonat endete damit, dass der Hofrat dem jungen Kollegen ankündigte, ihm die "Wadln vire zu richten" und ihn zum Rapport zu bestellen, außerdem drohte er mit einem Disziplinarverfahren.