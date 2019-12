Ein 46 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Wien seine 45-jährige Ehefrau zunächst telefonisch und dann auch noch persönlich in der gemeinsamen Wohnung mit dem Umbringen bedroht. Nach der ersten Drohung hatte die Frau die Polizei verständigt. Der Pole wurde in der Wohnung in der Langobardenstraße in der Donaustadt festgenommen. Er wurde laut Polizei mit einem Betretungsverbot belegt.