Wien-Liesing: Offenbar ausgesetzte Echse entdeckt

Eine Spaziergängerin hat in Wien-Liesing eine vermutlich ausgesetzte Bartagame in einem Gebüsch gefunden. Der Tierschutz Austria brachte die Echse in das Tierschutzhaus Vösendorf. Bartagame "Paul" ist dort inzwischen der sechste seiner Art, heißt es in einer Aussendung des Tierschutz Austria am Donnerstag.

Laut Tierschutzverein werden weiterhin viele Tiere, die in Pandemiezeiten angeschafft wurden, nun wieder ausgesetzt. Vor allem Hunde sind davon betroffen. Da Bartagamen im Gegensatz zu anderen Reptilienarten leicht zu bekommen sind, sind sie beliebte Haustiere. Allerdings wird die Haltung der Echsen oft unterschätzt und überfordert somit die Besitzer.

Die Reptilienart stammt ursprünglich aus Australien und die Tiere erreichen eine Länge von 30-50 Zentimetern. Das markanteste Merkmal sind die Stacheln, die sich vom Kopf bis zu den Beinen ziehen.