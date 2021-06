"Tiere sind unsere Geschwister": Empörung über Spanferkel-Statue in Rom

Die Installation ist Teil eines Projekts der Universität mit dem Titel "Piazze Romane" (Römische Plätze) und dem Ziel, italienische Produktionen in all ihren Aspekten - einschließlich Kulinarik - in den Vordergrund zu stellen.

"Statue eines Kadavers"

Der Tierschutz-Verband LAV sprach von einer "traurigen und makabren" Kreation, sowie von "schlechtem Geschmack". Auch einige römische Gemeinderatsmitglieder prangerten die "Statue eines Kadavers" inmitten des Viertels Trastevere als "geschmacklos" an.