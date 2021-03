Wien-Leopoldstadt: Verdächtiger verletzt Polizisten

Ein Mann war in der Nacht auf Mittwoch zu Fuß mitten auf der Ybsstraße in Wien-Leopoldstadt unterwegs. Polizisten hielten den Mann gegen 2 Uhr an und wollten eine Kontrolle durchführen. Dabei soll der 32-Jährige immer aggressiver geworden sein und schließlich versucht haben, einem Polizisten mit dem Ellenbogen ins Gesicht zu schlagen.

Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und nahmen den Mann fest. Die Berufsrettung versorgte den türkischen Staatsbürger, danach wurde er in eine Arrestzelle gebracht. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt.

