„Ich bin der Staat!“: Geldbuße für Ex-Pressesprecher

Werner Kaizar liebte in der Vergangenheit den großen Auftritt. Er pflegte sein dandyhaftes Auftreten. War nie um Worte verlegen. Letzteres mag auch mit seinem (früheren) Beruf als Pressesprecher der Stadt Wien zusammenhängen. Doch von all dem ist Dienstagnachmittag im Landesgericht für Strafsachen in Wien nichts zu merken. Denn Kaizar hat sich im Ton vergriffen – und ist deshalb wegen schwerer Nötigung in drei Fällen angeklagt.

Der ehemalige Pressesprecher meidet am Dienstag die Presse. Er wählt den Zutritt zum Gerichtssaal über einen Nebenraum. Auch sein Äußeres ist anders als sonst: Dunkelblauer Anzug und eine Kippa. Er antwortet kurz und ruhig.