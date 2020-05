"Ich bin der Staat!": Wiener Rathaus-Sprecher wegen Amtsmissbrauchs angezeigt

Doch was war passiert? Der Kaufmann hatte seine Ex-Frau angerufen. Doch statt der Frau ging der Rathaus-Sprecher ans Telefon. Und dann soll es deftig geworden sein, wie aus einem Telefon-Protokoll, das dem KURIER vorliegt, hervorgeht (der Kaufmann hatte das Telefonat aufgezeichnet).

So soll der Rathaus-Sprecher unter anderem klar gestellt haben: "Ich bin der Staat! Meine Kompetenz in dieser Stadt ist jedes Projekt, jedes Projekt in der Stadt zuzudrehen. Ich bin Intimus der Landespolizeidirektion Wien, des Magistrats!"

Als der Kontrahent ein "persönliches Treffen" vorschlug, soll der Rathaussprecher seinem Vorgänger geraten haben: "Überlegen Sie sich ganz gut jeden Schritt, jedes Wort, was sie ab jetzt tun. Ich dreh Ihnen jede Firma zu. Sie haben die Polizei am Hals, Sie haben den Magistrat am Hals." Und dann noch: "Sie sind ein Wurm!"

Der Rathaussprecher war für den KURIER trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar.