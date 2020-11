"Ich bin der Staat!": Gefeuerter Pressesprecher klagt Stadt Wien

Pressesprecher sind der Öffentlichkeit in der Regel selten bekannt. Werner Kaizar ist da eine Ausnahme. Der ehemalige Pressesprecher des (Noch-) FPÖ-Vizebürgermeisters Dominik Nepp und ausgewiesene Pferde-Fan wurde mit Aussagen bekannt, die wohl eher nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht waren – und gab dann selbst ausgiebige Interviews zum pikanten Sachverhalt. Sein Arbeitgeber, die Stadt Wien, feuerte den 42-Jährigen nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Doch jetzt begehrt der ehemalige Pressesprecher seine Wiedereinstellung – und klagt die Stadt. Ein entsprechendes Verfahren am Arbeits- und Sozialgericht ist anhängig.

Doch was war geschehen? Kaizar soll dem Ex-Mann seiner nunmehrigen Frau am Telefon gedroht haben: „Ich bin der Staat! Meine Kompetenz in dieser Stadt ist jedes Projekt, jedes Projekt in der Stadt zuzudrehen. Ich bin Intimus der Landespolizeidirektion Wien, des Magistrats!“

"Sie sind ein Wurm!"

Als sein Gegenüber ein „persönliches Treffen“ vorschlug, soll Kaizar nachgelegt haben: „Überlegen Sie sich ganz gut jeden Schritt, jedes Wort, was Sie ab jetzt tun. Ich dreh Ihnen jede Firma zu. Sie haben die Polizei am Hals, Sie haben den Magistrat am Hals.“ Und dann noch: „Sie sind ein Wurm!“ Ein entsprechendes Protokoll des Telefonats liegt dem KURIER vor.

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagierte die Stadt Wien und zog die Reißleine. Der Mitarbeiter wurde wegen „großer Verletzung der Dienstpflicht“ mit sofortiger Wirkung fristlos entlassen.