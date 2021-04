Wien-Leopoldstadt: Polizei nimmt mutmaßlichen Heroin-Dealer fest

Die Ermittler des Wiener Landeskriminalamts haben nach längeren Ermittlungen einen 22-jährigen Verdächtigen ausgeforscht. Dem Mann wird vorgeworfen, mit Drogen zu handeln.

Am vergangenen Freitag wurden der Sudanese schließlich festgenommen. Die Polizisten hatten ihn sogar während eines mutmaßlichen Deals in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt erwischt. Bei der Personensuche hatte der Verdächtige eine Substanz dabei, bei der es sich um Heroin handeln soll. Außerdem stellten die Ermittler zwei Handys sicher. Der Mann befindet sich in einer Justizanstalt.

