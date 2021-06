Wien und die Feiermeute: Dialog und das Prinzip Hoffnung

Reagiert hat der Vizebürgermeister schnell. Nach den Auseinandersetzungen zwischen einer jungen Partymeute und der Polizei am Karlsplatz am vergangenen Wochenende lud Christoph Wiederkehr am Dienstag zu einem runden Tisch ins Rathaus. Ziel der Veranstaltung, zu der der Neos-Jugendstadtrat unter anderem Polizei, Bundesjugendvertretung und Magistrat gerufen hatten: solche Szenen künftig zu verhindern.

Bei seinem Pressestatement nach den zweistündigen Beratungen sprach Wiederkehr von einem „runden Paket“, das man geschnürt habe. Allzu viel Konkretes konnte er in weiterer Folge aber nicht präsentieren.

Deeskalation durch Sozialarbeiter

Als ersten Schritt will die Stadt auf Dialog und Deeskalation setzen. So werden ab dem kommenden Wochenende sogenannte „Awareness-Teams“ der IG Clubkultur an stark frequentierten Orten wie dem Karlsplatz oder dem Donaukanal unterwegs sein. Diese vierköpfigen Teams sollen die Feiernden ansprechen, bevor sie zu sehr über die Stränge schlagen, und auch auf geltende Regeln hinweisen – etwa darauf, nicht bergeweise Müll liegen zu lassen.