Nach Einsatz am Karlsplatz: Polizei schließt neue Platzverbote nicht aus

Die Lärmbelästigung war abgesehen von der Gewaltbereitschaft einiger Jugendlicher zuletzt auch das Hauptproblem. „Die Bluetooth-Lautsprecher sind mittlerweile so klein, dass sie in Rucksäcke passen. Wenn hunderte Leute nebeneinander tanzen, ist es schwierig, den Lärmverursacher zu finden“, erzählt ein Polizist, der am Donaukanal im Einsatz war. In der Regel sei die Sache mit einer Ermahnung erledigt. Unbelehrbare würden aber auch angezeigt und deren Musikboxen konfisziert. 134 Anzeigen gab es allein am verlängerten Wochenende. Die jungen „Hobby-DJs“ erhalten ihre Lautsprecher laut Polizei in der Regel wieder zurück.