Wien ist beliebtestes Städtereiseziel in Europa für Carsharer

Schlusslichter

Am unteren Ende des Städte-Klassements mit den anteilig wenigsten Touristen liegen Leverkusen und Essen in Deutschland sowie Limerick in Irland und Lodz in Polen. Die Analyse auf Länderebene zeigt abschließend, dass Österreich, Portugal und Italien insgesamt die beliebtesten Reiseziele in Europa für Free Now-Nutzerinnen und -Nutzer sind.

Viel los im August

Mit Blick auf die Datenanalyse der Jahre 2020 bis heute geht man bei der Mobilitäts-App davon aus, dass der diesjährige Peak für die europaweite Reisewelle – ohne neue Reisebeschränkungen – für den August vorhergesagt werden kann.

"Seit Anfang des Jahres verzeichnet Free Now einen starken Anstieg beim Tourvolumen. Dies wird sich bis in den August hinein noch verstärken, da die Menschen nach zwei Jahren voller Entbehrungen wieder uneingeschränkt ins Ausland reisen wollen”, sagt Alexander Mönch, Österreich- und Deutschland-Chef von Free Now.