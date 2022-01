Neos-Mandatar verpasst große Rede - FPÖ-Chef springt ein

So kam der etwas überraschte FPÖ-Chef Dominik Nepp in die Verlegenheit, den Erstredner in der pinken Aktuellen Stunde zu machen. „Eigentlich wollte ich nur auf meinen Vorredner replizieren“, gab Nepp zu. „Hätte ich gewusst, dass er fehlt, hätte ich mich noch besser vorbereitet.“

In seiner Not orientierte sich Nepp schließlich an dem, was (im Gegensatz zu Konrad) vorfindbar war: „Beginnen wir mit dem Titel, der ist ja da.“

Kollege überließ Konrad Platz

Fast eine halbe Stunde später fand auch Konrad den Weg in den Festsaal. Er habe einen Anruf seiner Tochter aus der Schule entgegengenommen und sei deshalb „kurz“ vor der Tür gewesen. „Meine herzliche Entschuldigung dafür.“

Damit Konrad doch noch an halbwegs prominenter Stelle sprechen konnte, überließ ihm der pinke Wirtschaftssprecher Markus Orning seinen Platz auf der Rednerliste.

Ornig ließ sich nachnominieren – und sicherte den Neos so zumindest das Schlusswort.