Attacke auf Moschee mit Schweine-Innereien

Die An- und Übergriffe auf Muslime in Wien nehmen weiterhin kein Ende. Vermutlich am Weihnachtsabend legten Unbekannte Teile eines Schweinskopfes und Innereien auf die Türklinken der Kocatepe-Moschee in Wien-Floridsdorf. Als die Gläubigen am Donnerstag gegen 5.30 Uhr zum Morgengebet kamen, entdeckten sie die blutigen Fleischstücke.

"Wir leben seit Jahren in Österreich und haben unsere Jugend dem österreichischen Staat gewidmet. Beim Bau der Moschee passierte uns Ähnliches, aber seit Jahren führen wir diese Moschee in gutem Dialog mit unseren Nachbarn. Wir wollen unsere Religion friedlich ausleben", sagten der Vereinsobmann und der Jugendvertreter der ATIB-Moschee gegenüber der deutschsprachigen türkischen Zeitung Haberjournal. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.