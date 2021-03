Wien-Favoriten: Schlägerei in Bus von Polizei gestoppt

Am Dienstagabend gerieten in einem Bus in der Karl-Popper-Straße in Wien-Favoriten zwei Gruppen wegen der Corona-Maßnahmen aneinander. Eine Gruppe von drei Personen im Alter von 18, 18 und 19 Jahren stand eine Gruppe von drei Personen im Alter von 28, 35 und 40 Jahren gegenüber. Die Betrunkenen gingen aufeinander los und verlagerten die Schlägerei bei der nächsten Haltestelle ins Freie.

Eine 19-Jähirge soll ihren Kontrahenten mit einem Stanleymesser bedroht haben. Die Polizei griff ein und beendete den Raufhandel. Alle beteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das Stanleymesser stellten die Polizisten sicher. Zwei Personen mussten von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht werden.

