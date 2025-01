Wien Favoriten: Betrunkener zündet Auto an

Ein stark alkoholisierter Mann hat in Wien aus nicht nachvollziehbaren Gründen ein Auto in Brand gesetzt und sich noch am Tatort selbst den Ermittlern gestellt.

Am späten Freitagnachmittag erreichten die Einsatzkräfte Meldungen über ein Fahrzeug in Vollbrand in der Raaber-Bahn-Gasse im Bezirk Favoriten. Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand rasch. Im Zuge der Erhebungen vor Ort stellte sich der Brandstifter dann freiwillig den Beamten, teilte die Polizei am Sonntag mit.