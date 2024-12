New York: Schlafende Frau in U-Bahn angezündet und getötet

Eine schlafende Frau ist in der New Yorker U-Bahn in Brand gesetzt worden und kurz darauf gestorben.

Der Polizei zufolge war sie in einem Zug der Linie F im Stadtteil Brooklyn unterwegs, als die Tat geschah. Einsatzkräfte löschten die Flammen, doch die Frau wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Ein Polizeisprecher sagte dem TV-Sender CNN, dass nur wenige Stunden später ein tatverdächtiger Mann festgenommen worden sei.

Opfer beobachtet Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige mit einem Feuerzeug die Kleidung des Opfers angezündet hat, "die innerhalb von Sekunden vollständig verbrannte", so die Ermittler gegenüber CNN. Die Einsatzkräfte bemerkten Brandgeruch, der sie zum U-Bahnwagen führte. Dort entdeckten sie die Flammen, die sie mit einem Feuerlöscher erstickten. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Tatverdächtige und die Frau nicht kannten.

"Der Verdächtige war noch am Tatort und saß auf einer Bank auf dem Bahnsteig. Er wurde von den Körperkameras der Sicherheitskräfte aufgenommen", sagte Jessica Tisch von der New Yorker Polizei. Er soll sein Opfer nach der Tat beobachtet haben. Anhand der Aufnahmen wurde der Täter von drei Schülern wiedererkannt und rund acht Stunden nach der Tat in der New Yorker U-Bahn festgenommen.

"Diese Art von unmenschlichem Verhalten hat keinen Platz in unseren U-Bahnen und wir arbeiten hart daran, dass Gewalttäter schnell ihre gerechte Strafe erhalten", schrieb Eric Adams, Bürgermeister von New York, auf X. Es wurden zunächst keine weiteren Details über das Opfer bekannt, allerdings benutzen während der Winterzeit viele Obdachlose das U-Bahn-System, um der Kälte zu entfliehen. Derzeit sind die Temperaturen in New York mit bis zu minus zehn Grad in der Nacht eisig.