Killer in New York hinterließ mysteriöse Botschaft auf Patronenhülsen

Brian Thompson , CEO der Versicherungssparte von UnitedHealth , wurde am frühen Mittwochmorgen in der Nähe des New Yorker Times Square von hinten erschossen.

"Deny", "defend", "depose" in Patronenhülsen geritzt

Motiv ist bis dato keines bekannt. Am Tatort konnte die Polizei drei scharfe 9-Millimeter-Patronen sowie drei Patronenhülsen sicherstellen. Auf den drei Hülsen waren die Worte "deny" (=leugnen), "defend" (=verteidigen) und "depose" (=stürzen bzw. absetzen) eingeritzt, berichteten Polizeiquellen gegenüber ABC und der New York Post. Ein Sprecher der New Yorker Polizei wollte die Berichte nicht kommentieren.

Die Worte erinnern an den Titel eines Buches, das 2010 veröffentlicht wurde und kritisch mit der Versicherungsbranche ins Gericht geht: "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It“ ("Verzögern, Leugnen, Verteidigen: Warum Versicherungsunternehmen keine Ansprüche zahlen und was Sie dagegen tun können"). Der Autor, Jay Feinman, emeritierter Professor an der Rutgers University Law School, antwortete auf eine Anfrage von Reuters per E-Mail: "Kein Kommentar."