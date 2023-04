Wien Energie: Untersuchungskommission will auch Wiederkehr befragen

Die Untersuchungskommission zur Wien Energie tritt am Dienstag zur neunten Sitzung zusammen. Diesmal werden von der gemeinderätlichen Kommission der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und Wien-Energie-Geschäftsführer Karl Gruber als Zeugen zur Einvernahme geladen.

Was wusste Wiederkehr

Die Kommission wird in erster Linie interessieren, was Wiederkehr am 15. Juli 2022 mitgeteilt wurde. Damals hat Ludwig der Wien Energie über die Notkompetenz mit 700 Mio. Euro die erste Tranche einer Finanzreserve beschafft.