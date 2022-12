Wien Energie - Risikomanagement im Fokus der U-Kommission

Aber auch der Energie-Analyst Johannes Benigni bestätigte, dass bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 erkennbar war, dass es zu Problemen am Strommarkt kommen könne. In Frankreich wurden Atomkraftwerke repariert, Brasilien importierte nach einer Dürre LNG-Gas für die Stromerzeugung, und die russischen Speicher in Europa waren nicht entsprechend gefüllt. "Da hatte ich das Gefühl, da baut sich was auf", sagte der Energie-Experte. Der Ukraine-Krieg war allerdings nicht denkbar - doch der Krieg habe eine neue Dimension eröffnet. Allerdings blieb der Wien Energie seiner Meinung nach nichts anderes übrig, als letztlich die finanziellen Mittel zu beschaffen. "Hätte man die Position geschlossen, so hätte man den Verlust realisiert. Die Finanzierung war alternativlos", sagte Benigni.