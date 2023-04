Wien Energie: ÖVP will eigene U-Kommission abbrechen

Große Erfolge konnte die Wiener ÖVP als Oppositionspartei in den vergangenen Jahren nicht verbuchen. Umso überraschter wird man parteiintern gewesen sein, als am Dienstag SPÖ und Neos als Reaktion auf eine ÖVP-Ankündigung spontan jeweils eigene Pressekonferenzen ansetzten.

Was war geschehen? Die ÖVP hat offenbar die Lust an der vor ihr selbst (gemeinsam mit der FPÖ) einberufenen U-Kommission zur Causa Wien Energie verloren und würde sie am liebsten nach den verbleibenden vier Sitzungen Ende Juni vorzeitig beenden. Regulär würde das Gremium, das die politische Verantwortung rund um die Liquiditätsprobleme des städtischen Energieversorgers klären soll, bis Dezember tagen.

Notkompetenz

Wie berichtet, hat Bürgermeister Michael Ludwig im Sommer per Notkompetenz und ohne die Öffentlichkeit zu informieren zweimal 700 Millionen Euro für die Wien Energie freigegeben, weil sie die auf der Energiebörse nötigen Sicherstellungen nicht mehr bedienen konnte.

Die Aufklärung der damaligen Vorgänge in der U-Kommission gelang aus Sicht der Opposition bis dato aber nur beschränkt. Schuld daran sei laut ÖVP, dass nur ein Bruchteil der als Beweismittel angeforderten Unterlagen geliefert wurden. „Wir wollen nicht die SPÖ-Strategie unterstützen, die U-Kommission zur Farce verkommen zu lassen“, betonte ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch.