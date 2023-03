Wien Energie: Ludwig rechtfertigt vor U-Kommission Kreditvergabe

"Notkompetenzakt"

Ob er ├╝berrascht gewesen sei, als man ihm den Akt vorgelegt habe, wollte der Vorsitzender der Kommission, Martin P├╝hringer, wissen. Der B├╝rgermeister versicherte: "Nachdem ich so lange politisch t├Ątig bin, gibts nicht viele Dinge, die mich ├╝berraschen k├Ânnen." Ludwig hat laut eigenen Angaben unmittelbar nach der Unterzeichnung auch den Koalitionspartner, also Vizeb├╝rgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), informiert.

Nach den Turbulenzen an den Energiem├Ąrkten am "Black Friday", dem 26. August, kam es am darauf folgenden Montag zum zweiten Notkompetenzakt mit einer weiteren Tranche von 700 Mio. Euro. Zwar sei er informiert gewesen, dass es tags zuvor eine Sitzung mit Mitgliedern der Bundesregierung gegeben habe. Allerdings sei er ├╝berrascht gewesen, dass am n├Ąchsten Tag der Finanzbedarf der Wien Energie das Thema gewesen sei.

Die Frage nach einem Strategiewechsel der Wien Energie bejahte Ludwig: Allerdings sei dies nicht auf den Liquidit├Ątsbedarf, sondern auf den Krieg in der Ukraine sowie auf den Umstieg auf saubere Energie zur├╝ckzuf├╝hren.

Details zur Handykommunikation

Der B├╝rgermeister nahm heute auch zu jenen Antr├Ągen Stellung, in denen es um die Herausgabe von Details zur Handykommunikation geht. Solche Daten w├╝rden von den Mobilfunkbetreibern nur drei Monate gespeichert, gab Ludwig zu bedenken. Der den Untersuchungsgegenstand betreffende Zeitraum w├Ąre damit nicht mehr abgedeckt. Es habe zudem keine Sitzungen und Termine zu dem Thema gegeben, begr├╝ndete Ludwig, warum er keine Notwendigkeit sehe, Kalendereintr├Ąge vorzulegen.

Vertreter der Opposition ├╝bten Kritik an dem heutigen Auftritt. "Neben zahlreichen Erinnerungsl├╝cken, die sich bei B├╝rgermeister Ludwig heute aufgetan haben, wird deutlich, wie viel Unkenntnis er damals hatte, als er die Notkompetenz unterzeichnete. Laut eigenen Angaben habe er sich auf die Magistratsbeamten verlassen", merkte FP-Klubchef Maximilian Krauss in einer Aussendung an. ├ľVP-Klubobmann Markus W├Âlbitsch bewertete die Aussagen ├Ąhnlich: "Auff├Ąllig war, dass der B├╝rgermeister gro├če Erinnerungsl├╝cken zeigte. Absolut verneint habe er in der gesamten Befragung nichts", so W├Âlbitsch weiter. Auch der Verweis des B├╝rgermeisters, dass der stete Informationsaustausch mit Stadtrat Hanke sich lediglich auf allgemeiner Basis bewegt habe, sei "v├Âllig lebensfremd".

Der Chef der SP├ľ-Fraktion in dem Gremium, Thomas Reindl, beurteilte den Auftritt deutlich positiver: "B├╝rgermeister Michael Ludwig hat die Verantwortung der Stadt Wien klar skizziert und das wichtige und rasche Handeln erkl├Ąrt."