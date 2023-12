Wien Energie: Mit Großwärmepumpe klimafit werden

Innovation steht beim Besuch im Vordergrund. So werden etwa die Geothermieanlage, die planmäßig 2026 in Betrieb gehen soll, und ein Pilotprojekt, bei dem Wasserstoff in Kraftwerken eingesetzt werden sollen präsentiert. Rund 2 Milliarden Euro nimmt die Wien Energie für den Gasausstieg in die Hand. "Der grüne Wandel ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit. Er ist auch eine große Chance", so EU Komissar Schmit.

Selmayr, für den ein Kraftwerkbesuch keine Seltenheit mehr darstellt, zeigt sich positiv gestimmt über die ambitionierten Ziele: "Es ist spannend zu sehen, wie diese Transformationen in Europa vorangehen". Der Besuch der CO₂-freien Großwärmepumpe erfreut Karl Gruber, Managing Director von Wien Energie: "Es ist großartig zu sehen, dass unsere Vorhaben auf großes Interesse, auch auf EU-Ebene stoßen."