Wien-Döbling: Fußgängerin auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr Montagmittag in der Muthgasse in Wien-Döbling. Als er nach links in die Gunoldstraße einbog, erfasste der Mann eine 41-jährige Fußgängerin.

Die Frau wollte auf einem Schutzweg gerade die Straße überqueren. Sie wurde niedergestoßen und erlitt dabei mehrere leichte Verletzungen, die von einem Arzt versorgt werden mussten.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: