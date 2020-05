Favoriten: Polizei nimmt Serienbetrüger fest

Polizisten der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität haben am Montagabend in der Wiener Columbusgasse ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, das zuvor bei einem Betrug beteiligt gewesen sein soll. Zwei Männer stiegen aus dem Auto aus und sollen in einem Geschäft den " Geldwechseltrick" versucht haben.

Die Betrüger fragen dabei, ob man ihnen Geld wechseln kann und ziehen ihre Opfer ab. Die Beamten schritten ein und nahmen die Verdächtigen fest. Den Rumänen im Alter von 26 und 51 Jahren werden nun auch weitere Betrugsdelikte vorgeworfen. Die Männer wurden verhaftet - die Ermittlungen zu den anderen Delikten laufen.

