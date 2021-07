Der Westbahnhof ist nicht mehr Haupt-Bahnhof

Ab Sonntag ist es offiziell. Dann sind die Zeiten des Wiener Westbahnhofs als wichtigster Bahnknoten in der Bundeshauptstadt endgültig Geschichte. An seine Stelle tritt der neue Wiener Hauptbahnhof, der an diesem Tag offiziell in Vollbetrieb geht. Gemeinsam mit dem nahen Bahnhof Meidling erfüllt er nun "seine volle Funktion als nationale, internationale und regionale Verkehrsdrehscheibe", heißt es von den ÖBB.

Gleichzeitig tritt am Sonntag auch der neue – europaweit gültige – Fahrplan in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt starten alle Fernzüge der ÖBB am Hauptbahnhof und machen Halt am Bahnhof Meidling. Das heißt, auch alle Railjets, Intercitys, Eurocitys und Euronight-Züge der Weststrecke fahren ab Sonntag zum Hauptbahnhof.

Die ÖBB versprechen ihren Fahrgästen dadurch "bessere Verbindungen und kürzerer Fahrzeiten" – etwa zum Flughafen Schwechat. So sei die Fahrzeit von Salzburg zum Wiener Flughafen ab 13. Dezember 25 Minuten kürzer als bisher. Von Graz nach Wien-Schwechat sei man um fünf Minuten schneller. Wer künftig am Hauptbahnhof umsteigt – etwa von Klagenfurt auf dem Weg nach Budapest-Keleti – erspare sich 15 Minuten Fahrzeit.

Das gelte auch für Umstiegsmöglichkeiten in Meidling: Wer etwa von St. Pölten nach Wiener Neustadt fahren muss, braucht statt aktuell eine Stunde und 23 Minuten nur noch 53 Minuten.