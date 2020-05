Ein 39 Jahre alter Mann hat im Keller eines Hauses in Wien-Floridsdorf eine Cannabis-Aufzuchtanlage betrieben. Ermittler führten am Samstag eine Hausdurchsuchung durch und stellten 1,3 Kilogramm Cannabis sowie 28 Stück abgeernteter Cannabispflanzen in Blüte und 28 Stecklinge sicher.

Der 39-Jährige wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.