Wien-Brigittenau: 20-Jähriger schießt aus dem Fenster

Am Sonntagnachmittag alarmierten Passanten die Polizei, nachdem ein Mann Schüsse aus einem Fenster in einer Wohnung in der Brigittenauer Lände abgab. Sofort rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an - darunter waren auch Beamte der Sondereinheit WEGA. Die Umgebung wurde für Autos und Fußgänger abgesperrt.