Wien bekommt eigene Skate- und BMX-Halle

Wer in Wien sportlich mit Inline-Skates, Rollschuhen, Skateboards, Rollern oder BMX-Rädern unterwegs sein möchte, kann dies demnächst auch in einer eigens adaptierten Halle tun. Ein ehemaliges Gewerbeobjekt in Floridsdorf wird entsprechend umgestaltet.

Die 1.500 Quadratmeter große Halle soll sowohl den Ansprüchen des Breiten- als auch des Spitzensports gerecht werden, heißt es im Rathaus.