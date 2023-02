E-Scooter: Errichtung von Abstellflächen in Wien schreitet voran

In Wien gelten demnächst neue, strengere Regeln für Anbieter von E-Scootern. Die Roller sollen künftig auf fixen Abstellflächen geparkt werden, ein Zurücklassen auf Gehsteigen ist nicht mehr gestatten. Wenn es keine dieser Flächen in der Nähe gibt, muss die Parkspur genutzt werden. Die markierten Parkbereiche werden nun sukzessive ausgebaut. 60 gibt es schon. Bis Ende April soll deren Anzahl auf 130 anwachsen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Bis Jahresende sollen es insgesamt schon 200 sein, 2024 werden laut aktuellen Plänen 100 weitere errichtet. Die Abstellflächen werden laut Sima vor allem an "Hotspots", also etwa an Öffi-Knotenpunkten, positioniert. Die Scooter müssen von den Betreibern so eingestellt sein, dass das Beenden der Miete im Umkreis von 100 Metern nur auf einer Abstellfläche möglich ist. Die neuen Regelungen werden voraussichtlich ab Mai gelten, hieß es in der Aussendung von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.