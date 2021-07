Ein größeres Revier für den Scooter-Sheriff

1.000 Meldungen

Auch der Anbieter Tier hat bereits ein eigenes Kontrollsystem etabliert. Wenn die Akkus der Roller getauscht werden, kontrollieren die Mitarbeiter, ob die Scooter korrekt geparkt wurden – und positionieren sie bei Bedarf um. „Wir bekommen viele Beschwerden über die Sag’s- Wien-App herein“, sagt Tier-Chef Maximlian Nageler. In der Zeit von Mai 2020 bis Mai 2021 wurde etwa 1.000 Mal per App gemeldet, dass in Wien ein Scooter falsch steht. „Realistisch betrachtet bräuchte man für die ganze Stadt bis zu 20 Wächter“, sagt Nageler. Er zweifelt daran, dass – so wie von Steup gewünscht – ein Sheriff für alle Anbieter funktionieren kann. „Das könnte an der Kooperation der Anbieter scheitern.“