In Wien ist das dritte Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet worden. Neuer Standort ist in der Lassallestraße 3 in der Leopoldstadt nahe des Pratersterns. Bisher gab es nur in der Landstraße und in Hietzing eine derartige Einrichtung.

In dem neuen Ambulatorium können bis zu 600 Kinder und Jugendliche pro Jahr ambulant behandelt und betreut werden, wie der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD-Wien) am Montag bekannt gab.

➤ Mehr lesen: Kinderpsychiatrie in Wien in der Kritik - "Hätte ein Bett gebraucht"

Darüber hinaus bietet das Ambulatorium eine tagesklinische Versorgung für zwölf Patientinnen und Patienten. Neben der Versorgung aller psychischen Erkrankungsbilder legt man mit einer Tagesklinik einen Schwerpunkt auf Magersucht. Essstörungen haben in den vergangenen Jahren besonders stark zugenommen.