Wien-Alsergrund: Polizei verhindert Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen zwei Männern, die offensichtlich versuchten, Schlösser von abgestellten Fahrrädern aufzubrechen. Sie sollen dabei einen Seitenschneider verwendet haben. Als die Polizisten kurz nach Mitternacht am Tatort in der Porzellangasse eintrafen, konnten sie einen der beiden mutmaßlichen Täter anhalten.

Der 25-jährige slowakische Staatsangehörige wurde festgenommen. Der andere Tatverdächtige konnte flüchten. Eine Sofortfahndung verlief negativ.

So schützen Sie Ihr Fahrrad

Die Polizei rät, dass sich Fahrradbesitzer Ihre Fahrraddaten in einem Fahrradpass notieren. Dabei sollte auch unbedingt die Rahmennummer vermerkt werden. Räder sollten zudem - soweit möglich - immer in einem versperrbaren Raum abgestellt werden.

Wenn die Fahrräder im Freien stehen, eignen sich fix verankerte Gegenstände zum Absperren. Räder sollten dabei nicht immer am selben Platz abgestellt werden. Auch empfiehlt die Polizei, niemals wertvolle Gegenstände in Gepäckstaschen oder am Gepäcksträger zurückzulassen. Das gilt natürlich auch für den Fahrradcomputer oder andere teure Komponenten.

Besonders sicher sind Bügelschlösser ab zwölf Millimeter Rohrstärke oder Panzerkabelschlösser. Weniger geeignet sind hingegen dünne Spiralkabel und Zahlenschlösser.