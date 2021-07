Wien: Nummer eins für Manager

SPÖ Wien: " Rot-Grün bedeutet, diese wachsende Stadt zu planen, zu bauen und zu gestalten"

"Wir haben uns für eine Politik entschieden, die Wien auch in den nächsten Jahren weiterbringen wird", unterstrich Georg Niedermühlbichler und nahm damit Bezug auf die kürzlich erschienene Mercer-Studie, die einmal mehr bestätigt, dass Wien weltweit die lebenswerteste Stadt ist. Auch SP-Gemeinderätin Kathrin Gaal unterstrich die hervorragenden Leistungen der rot-grünen Stadtpolitik. " Rot-Grün bedeutet, diese wachsende Stadt zu planen, zu bauen und zu gestalten", so Gaal, die an dieser Stelle den sozialen Wohnbau, den Ausbau und die Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs wie die Verlängerung der U1 in den Süden oder auch das Spitalskonzept 2030 hervorhob.

ÖVP: "Kein umfassender Einblick über die wahren Verhältnisse in Wien"

"Alle Jahre wieder wird seitens der SPÖ der Versuch gestartet, die gravierenden Missstände in Wien durch die Mercer-Studie zu kaschieren. Und neuerlich dürfen wir darauf hinweisen was die Mercer-Studie eigentlich ist: Eine Befragung unter ausländischen Managern. Natürlich ist es erfreulich, dass Wien in diesem positiven Ausmaß bewertet wird. Diese Studie gibt aber keinen umfassenden Einblick über die wahren Verhältnisse in Wien", so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka. "Das Sündenregister der rot-grünen Stadtregierung ist bekanntlich lang. Rekordverschuldung, Rekordarbeitslosigkeit, Betriebsabsiedelungen, zahlreiche vernichtende Rechnungs-bzw. Stadtrechungshofberichte, die gravierenden Versäumnisse bei den islamischen Kindergärten, ein Mindestsicherungstourismus nach Wien und zahlreiche Skandale bei Großprojekten zum Schaden der Steuerzahler", so Juraczka weiter.

Wirtschaftsbund Wien: "Müssen uns den Realitäten stellen"

"Es ist überaus erfreulich, dass Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde", so kommentiert Wirtschaftsbund Wien Obmann & Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck die erneute Pole Position der Bundeshauptstadt im berühmten Managerranking des Beratungsunternehmen Mercer. Gleichzeitig betont er, dass man bei der Studie genau hinschauen müsse: "Die Studie befragt ausländische Spitzenkräfte, die in Wien leben - es ist großartig, dass sich diese hier wohlfühlen und zeigt die internationale Bedeutung, dennoch müssen wir uns den Wiener Realitäten stellen. Wien sollte nicht nur für Expats die lebenswerteste Stadt sein, Wien sollte auch die unternehmerfreundlichste Stadt sein – da müssen wir hin."

FPÖ: "Reine Manager-Studie"

"Wie jedes Jahr treibt die Mercer-Studie SPÖ-Bürgermeister Häupl und seine Finanzstadträtin Brauner die Freudentränen in die Augen. Wien soll einmal mehr die lebenswerteste Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität sein, wird lautstark gejubelt. Die Herrschaften der SPÖ vergessen allerdings, dass es sich bei der Mercer-Studie um eine reine Manager-Studie handelt", kritisiert der freiheitliche Klub-Chef im Wiener Rathaus, Dominik Nepp.